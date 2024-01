Ester Palmieri uccisa con una coltellata alla gola, il compagno si è impiccato. I tre figli erano a scuola

E’ programmata per questo pomeriggio l’autopsia sul cadavere di Ester Palmieri, la donna di 37 anni uccisa ieri mattina nella sua casa a Montalbiano, paesino di Valfloriana in Trentino, dall’ex compagno, il 45enne Igor Moser, che poi si è impiccato nella sua casa di Castello Molina. In tarda mattinata la Procura della Repubblica di Trento dovrebbe affidare al medico legale l’incarico per l’esame autoptico. La donna è stata ritrovata riversa sul pavimento della sua abitazione con una ferita profonda alla gola, quasi sicuramente provocata da una coltellata

Le festività appena concluse, l’ennesima discussione ma questa volta finita nel sangue, nell’orrore e nella disperazione. Saranno le ricostruzioni degli inquirenti, e le indagini dei carabinieri della compagnia di Cavalese e i colleghi del nucleo investigativo di Trento coordinati dal pm Maria Colpani, unitamente alle ispezioni cadaveriche e all’autopsia, a fare luce su cosa sia accaduto ieri mattina tra le ore 9 e le 9,15.

L’orario è stato reso noto perché l’uomo è stato visto uscire dalla casa della donna. La dinamica porta ad un femminicidio dove Moser ha ucciso Palmieri ma per avere certezze servono ulteriori accertamenti.

Un dettaglio: la coppia non era sposata e si era separata. Il fatto non è avvenuto davanti ai loro tre figli piccoli - uno di 10 e gli altri due di 8 e 6 anni - perchè si trovavano a scuola. A prenderli all’uscita della scuola è stato lo zio al quale sono stati anche affidati. Con il trascorrere delle ore emergono maggiori dettagli.

Il corpo della donna è stato ritrovato nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30, dalla madre di Ester dopo che la donna non aveva risposto alle diverse telefonate e che nessuno si era recato per pranzo dai familiari.

A trovare Igor esanime è stato un suo amico. Ester Palmieri, nativa di Cavalese, era molto conosciuta in valle perché lo scorso anno aveva avviato lo studio olistico "Scintilla Alchemica" in località Casatta che era molto frequentato sia da persone locali che dai turisti in vacanza in Val di Fiemme e Val di Cembra.

Palmieri aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli a Levico Terme. In precedenza Ester aveva frequentato la scuola di operatore socio-sanitario e lavorato per 15 anni in una Rsa. In serata sul luogo della tragedia si è recato il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Nel 2023 in Trentino Alto Adige sono state uccise quattro donne.