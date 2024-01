Violenza sessuale su un'alunna 12enne: professore condannato a 6 anni

Sotto processo per violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 12 anni, un insegnante 35enne del Medio Campidano, Andrea Pusceddu, è stato condannato oggi in abbreviato dal giudice del tribunale di Cagliari Roberto Cau a 6 anni di reclusione, più l’interdizione dai luoghi frequentati dai minori e una provvisionale di circa 30mila euro a favore della parte civile. L’inchiesta era partita dalla denuncia dei genitori della 12enne. L’alunna aveva raccontato di aver ricevuto attenzioni improprie da parte del professore. Il pm Daniele Caria, supportato dagli agenti di squadra mobile e divisione anticrimine della questura e dai militari della compagnia dei carabinieri di San Gavino, aveva poi chiuso l’indagine chiedendo il processo per il docente. L’insegnante era difeso dall’avvocato Matteo Vinelli, mentre la famiglia della dodicenne si è costituita parte civile con l'avvocato Gianfranco Piscitelli. Costituita in giudizio come parte civile anche l’associazione antiviolenza «Angeli nel cuore» con la legale Elisabetta Magrini.