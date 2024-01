Ascensore si apre ma la cabina non c'è, 63enne precipita nel vuoto

Entra nell’ascensore, ma la cabina non c'è e precipita nel vano. Era al piano terra, pertanto la caduta è avvenuta da un metro circa di altezza. L’ascensore, però, poco dopo è arrivato e lo ha ferito.

E’ accaduto nel pomeriggio a Pescara, in via Palermo, in un palazzo di cinque piani. Il ferito è un uomo di 63 anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Il 63enne ha chiamato l’ascensore e, quando le porte si sono aperte, è entrato, senza accorgersi che la cabina non era al piano, a causa di un malfunzionamento dell’impianto.

E’ precipitato quindi nel vano. L’ascensore è poi arrivato: l’uomo si è rannicchiato, ma è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il 63enne, e gli agenti della squadra Volante. E’ stato infine trasportato in ospedale per gli accertamenti. Non è in pericolo di vita.