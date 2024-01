Morta per sfuggire allo stupro, l'avvocato degli accusati: “Martina Rossi ha avuto la colpa di scavalcare la ringhiera”

Gli avvocati di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni per il tentato stupro cui seguì la morte della studentessa Martina Rossi in Spagna, precipitata a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 da un balcone della camera dell’hotel dove alloggiavano i due condannati, hanno chiesto al tribunale civile di Arezzo una nuova perizia sulla caduta. La richiesta è maturata nella causa civile di richiesta di risarcimento promossa dai genitori. Secondo gli avvocati di Albertoni e Vanneschi ci fu un grado di responsabilità di Martina nello scavalcare la ringhiera del balcone per sfuggire alla violenza sessuale e poi precipitare. Il giudice si è riservato la decisione. Una seconda perizia è stata chiesta per stabilire la corresponsabilità nella caduta a causa della balaustra, ritenuta troppo bassa. Anche in questo caso il giudice si è riservato. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono in carcere dove scontano la pena in regime di semilibertà. Nella causa viene chiesto ai condannati un risarcimento da 1 milione di euro.