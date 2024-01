Si oppone al matrimonio combinato: “Ma adesso la mia vita è in pericolo, aiutatemi!”

«Non voglio un matrimonio combinato ed ho paura che se torno nel mio paese rischio la vita. Chiederò l'asilo politico all’Italia». È il drammatico racconto fatto da un ragazzo di 20 anni del Bangladesh, che da alcuni mesi vive e lavora a Roma, all’avvocatessa Angelica Lucarelli dello studio Falcetta.

Il ragazzo vive in Italia grazie ad un visto di 9 mesi che però scadrà tra alcune settimane. «A quel punto - ha raccontato il giovane alla legale -, dovrò tornare in Bangladesh e sposare una mia cugina. Ho già detto ai miei parenti che non voglio queste nozze ma loro, per tutta risposta, mi hanno minacciato e a questo temo per la mia vita, che mi possano fare del male». Il giovane è pronto recarsi in Questura per chiedere asilo. "Spesso sono donne le vittime di queste situazioni - spiega Lucarelli - ma in questo caso è un giovane uomo che ha deciso di opporsi a questa usanza».