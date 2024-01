Crolla solaio durante la festa per il matrimonio, 55 feriti (anche gli sposi) a Pistoia: 5 in gravi condizioni

È di 55 feriti, di cui 40 lievi (inclusi i due sposi), il bilancio del crollo del solaio del Convento di Giaccherino durante un matrimonio. I vigili del fuoco parlano di 40 codici verdi, 10 gialli e 5 rossi.

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha tracciato un bilancio ancora provvisorio del crollo del soffitto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia, dove era in corso una festa di matrimonio. «Tutta la macchina dei soccorsi - aggiunge Tomasi - è in azione».

Il crollo è avvenuto in un salone del primo piano dell’ex convento di Giaccherino, che da alcuni anni è adibito a ristorante. Alcuni invitati avevano già lasciato la festa, ma una sessantina di persone, soprattutto giovani, sono rimate all’interno del locale e stavano ballando, quando all’improvviso è avvenuto il crollo del pavimento del solaio. La voragine ha inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti.

Alcune decine di persone sono rimaste ferite. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con diverse ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, la polizia, i carabinieri e i vigili urbani. Non risultano vittime. Sul posto sono presenti molte squadre dei vigili del fuoco, per il momento solo del comando di Pistoia. Decine le ambulanze di Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa arrivate e che in un continuo via vai stanno portando i feriti nei diversi nosocomi.

Sopralluogo del procuratore di Pistoia

Il procuratore della Repubblica di Pistoia, Tommaso Coletta, si è recato al ristorante dove c'è stato il crollo del pavimento. I soccorsi sono in pieno svolgimento. Le ambulanze fanno la spola con gli ospedali. Secondo quanto è possibile constatare fuori dall’ex convento, ci sono numerosi invitati, nel giardino, in attesa di essere evacuati. Sono stati forniti di coperte termiche. Per agevolare i tragitti delle ambulanze, è stata chiusa una strada di accesso all’ex convento.