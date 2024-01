Fu stuprata e segretata per 20 ore alla vigilia di Natale. Arrestato un 46enne

Un 46enne è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver segregato, sfregiato e stuprato ripetutamente una 39enne durante la vigilia di Natale dopo averle offerto alcol e droga. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due già si conoscevano e lei sarebbe stata ospite dell’uomo in passato. Lui l’avrebbe avvicinata il 24 dicembre nei pressi della stazione ferroviaria reggiana invitandola nella sua abitazione. Qui le avrebbe offerto stupefacenti e superalcolici, per poi costringerla a subire svariati rapporti sessuali e infine chiudendola a chiave in una stanza dopo averla colpita al volto e alla testa più volte. Il giorno dopo, il 46enne l’avrebbe poi trascinata fuori abbandonandola alla fermata dell’autobus. La denuncia è partita dai sanitari che hanno curato la 39enne in ospedale; i militari hanno così ascoltato la vittima che ha raccontato quanto accaduto e denunciato il suo aguzzino. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, richiesta accettata ieri dal gip di Reggio Emilia.