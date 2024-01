Neonato abbandonato nel cassonetto: l'uomo che l'ha soccorso: "Io l'adotterei"

«È un gesto difficile da spiegare. Io spero che la mamma o chi è stato a fare questo gesto ci ripensi e vada in ospedale a cercare il suo bimbo. Le conseguenze da affrontare sono le cose minori in questo momento. Quello che conta è crescere il bimbo e dargli un avvenire».

A dirlo è Paolo Secondo Laforet, che compirà 50 anni il prossimo agosto, l’uomo che ha dato l’allarme ieri sera a Villanova Canavese (Torino), dopo il ritrovamento di un neonato in un cassonetto nel paese dove abita, vicino alla porta di casa sua. «Se non ha la possibilità - prosegue Laforet a proposito dell’occuparsi del piccolo - noi siamo qua, se ha bisogno di aiuto lo facciamo volentieri, come se fossimo di famiglia. È un gesto molto difficile da capire - aggiunge sul fatto di vedere il bimbo lasciato nel cassonetto - forse portato dalla disperazione o da chissà che cos'altro».

«Abbiamo chiamato l’ospedale perché volevamo andarlo a trovare, ma per il momento non hanno saputo dirci niente. Comunque non vogliamo essere invasivi, perché ci vuole molto rispetto per il bimbo dopo quello che è successo. Per fortuna ci hanno detto che sta bene ed è molto bello. Se avessi l’opportunità di adottarlo lo adotterei subito». Le parole sono di Paolo Secondo Laforet, l’uomo che ha chiamato i soccorsi per un neonato trovato in un cassonetto a Villanova Canavese (Torino).

«L'ho già fatto presente anche ai carabinieri - ha aggiunto l'uomo sulla proposta di adottare il piccolo - e non avrei problemi a riconoscerlo come mio figlio. Sarebbe bello, ma so che è una prassi lunga e tutt'altro che semplice, però noi siamo disponibili. Siamo sinti piemontesi - spiega -. Una famiglia numerosa, perché noi alla famiglia ci teniamo moltissimo. Per noi la prima cosa sono i nostri bambini, la moglie e la famiglia. Siamo molto legati tra di noi e chi entra nella nostra famiglia ne diventa parte integrante. Per questo il bimbo lo sentiamo molto vicino a noi».