Sanità, in arrivo lo ‘scudo penale’ per i medici. Il ministro Schillaci: “Molti processi chiusi con assoluzioni”

«In merito alla responsabilità sanitaria, credo che siano maturi i tempi per intraprendere la via della depenalizzazione dell’atto medico, a esclusione del dolo, mantenendo la responsabilità civile. Ricordo che la maggior parte delle cause si risolve nell’assoluzione». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una intervista al Messaggero. «Si tratta di un tema di cui, come Governo, ci stiamo occupando e verso cui anche il Parlamento ha mostrato sensibilità con la mozione di maggioranza approvata alla Camera», ha aggiunto il ministro sempre a proposito dell’ipotesi di uno 'scudo' penale per i medici.