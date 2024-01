Inviata foto ai carabinieri, la mamma di Kata: "Suoi occhi e naso ma non sono sicura al 100%"

Una foto che potrebbe aprire una speranza sul caso Kata, la bimba di 5 anni scomparsa dall'occupazione dell'hotel Astor di Firenze. L'immagine di una bimba coi codini seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino è stata mandata ai carabinieri, secondo quanto riporta La Nazione.

"Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei", ha detto Katherine Alavrez Vasquez, la mamma della piccola che, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, nei giorni scorsi è stata chiamata nella caserma di Borgo Ognissanti per vedere lo scatto su cui sono in corso accertamenti.