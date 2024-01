Suicida in carcere Andrea Napolitano, aveva ucciso la compagna Ylenia Lombardo

Un altro detenuto morto nel carcere di Napoli-Poggioreale. Nel primo pomeriggio si è impiccato un uomo di 40 anni, nato a Nola, detenuto nella sezione Torino della casa circondariale intitolata a Giuseppe Salvia, una sezione protetta promiscua.

Il detenuto suicida era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua compagna. Si tratta di Andrea Napolitano, 40 anni, un anno fa condannato al carcere a vita per aver ucciso Ylenia Lombardo, 33enne di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. La ragazza fu lasciata esanime a terra dal 40enne che non trovava una carta prepagata con 15mila euro. Subito dopo, Napolitano diede fuoco all’appartamento. All’epoca, Napolitano era già in cura presso il centro di igiene mentale.

Solo una settimana fa, nell’istituto di pena napoletano c'era stato un altro decesso, quello di un 32enne originario del quartiere di Secondigliano che era recluso nel reparto Napoli. In questo caso, la procura ha aperto un fascicolo e tra le ipotesi di indagine c'era anche quella di omicidio, in attesa delle risultanze dell’autopsia.

Il carcere del capoluogo campano è da tempo uno dei più discussi perchè sovraffollato e teatro di diversi episodi di proteste violente, ma anche di casi di introduzione in cella di telefonini e droga.