Arera, ondate di offerte luce e gas? Mettete giù il telefono

«Mi lasci essere un po' provocatorio: mettete giù il telefono, per dirla molto semplice». Lo ha detto il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, rispondendo a Bruno Vespa durante la registrazione di '5 minuti stasera su Rai 1, su come ci si può difendere dall’ondata di offerte telefoniche per luce e gas.

«Se vogliamo cambiare il fornitore di energia, ce lo cerchiamo, andiamo sui siti web, telefoniamo noi piuttosto - ha spiegato Besseghini - guardiamo il sito dell’autorità chiediamo alle associazioni dei consumatori, non mancano le opportunità ci si può informare con calma, non succede nulla se si sta fermi e non si fa nulla, magari si perde qualche occasione ma la recupereremo per tempo» ha affermato.