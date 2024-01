Clan dei Casamaonica, per la Cassazione è mafia. Respinti i ricorsi degli oltre 30 imputati

I Casamonica sono un’organizzazione mafiosa. Lo ha deciso la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza che, oggi pomeriggio, ha confermato nel maxiprocesso l’accusa di 416 bis. I giudici, esprimendosi sui ricorsi degli oltre 30 imputati, hanno sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio e accolto il ricorso della procura generale riconoscendo anche l’aggravante dell’associazione armata per alcune posizioni di vertice per le quali è stato disposto un appello bis solo sul punto per rideterminare la pena.

Caduta l’aggravante di aver agito nell’interesse del clan invece per posizioni di secondo piano. I giudici della Corte d’Appello di Roma il 29 novembre del 2022 hanno ribadito l’accusa di 416 bis. La condanna più alta, a 30 anni, stabilita dai giudici di secondo grado, era andata a Domenico Casamonica, ai vertici del clan romano.