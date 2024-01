Maturità: entro il mese la seconda prova. Valditara: "Ci saranno novità per orale"

Entro fine gennaio il ministero dell’Istruzione, come avviene da alcuni anni, renderà note le materie della seconda prova dell’esame di Maturità, in programma a giugno. Lo scorso anno furono selezionate il Latino al Classico e Matematica allo Scientifico. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in una intervista oggi su La Stampa anticipa che la struttura dell’esame rimarrà invariata. «Ci limiteremo a una manutenzione della versione attuale.

Nel colloquio orale terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo la natura dialogica della prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare fra discipline». ll 19 giugno si parte con la prima prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi. I maturandi saranno circa 500 mila.