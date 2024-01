Corruzione, terremoto in Sardegna: sequestrati beni per 350mila euro al presidente della Regione Solinas

Beni e immobili per 350mila euro, sono stati sequestrati al presidente della Sardegna Christian Solinas e ad altri 6 indagati nell’ambito delle inchiesta per corruzione della Procura di Cagliari sulla compravendita di una proprietà del governatore e sulla nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo. Lo riportano fonti di informazione della Sardegna. Nella prima vicenda, con Solinas sono indagati il consigliere regionale sardista Nanni Lancioni e l’imprenditore Roberto Zedda. Sulla nomina di Raimondi al vertice dell’Enpi invece c'è l’ipotesi della promessa di una laurea ad honorem in un’università albanese per Solinas. Accusato il consulente Christian Stevelli, il rettore dell’università di Tirana Arben Gjata e il direttore generale della E-Campus Algonso Lovito.