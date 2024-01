Minaccia il padre e cerca di buttare la fidanzata fuori dalla finestra: 24enne rimesso in libertà

Le ha prima lanciato le sue cose fuori dalla finestra del primo piano e ha poi cercato di buttare pure la ragazza con la quale conviveva da qualche mese. Per quanto accaduto l’8 dicembre scorso, un 24enne del Ravennate è stato arrestato in applicazione a un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e maltrattamenti aggravati.

Il giovane deve rispondere anche di tentata estorsione nei confronti del padre. Secondo la denuncia della ragazza, i due - come riportato dai quotidiani locali - avevano riallacciato dopo avere già convissuto nel 2019, periodo in cui lui le avrebbe rotto il naso con una testata durante una discussione. I primi tempi le cose sembravano andare bene, ma la possibile dipendenza di lui dall’eroina avrebbe poi determinato una escalation di tensioni. Fino all’episodio dell’8 dicembre quando solo l’intervento del padre del ragazzo aveva impedito che la fidanzata finisse fuori dalla finestra; l’aggressione era però continuata fuori casa con prognosi finale di 30 giorni.

Anche il padre ha confermato l’accaduto aggiungendo le vessazioni patite per le richieste di danaro legate alle dosi con la minaccia, in caso di rifiuto, di incendiargli casa. Al netto dell’udienza di ieri mattina davanti al Gip Janos Barlotti, il 24enne, difeso dall’avvocato Giacomo Scudellari, è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora in provincia di Ravenna, divieto di uscire di casa la notte, divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla giovane e di comunicare con lei. Inoltre dovrà seguire un percorso di disintossicazione.