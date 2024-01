Dall'inquinamento alla solitudine: ecco quali sono i nuovi nemici del cuore

Allerta per i nuovi nemici del cuore 3.0, che si sommano a quelli tradizionali. Un’ampia review appena pubblicata su European Heart Journal coordinata da ricercatori di Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs-Università Cattolica (primo nome Rocco A. Montone), in collaborazione con esperti americani, prende in esame i fattori di rischio cardiovascolare del terzo millennio.

A farla da padrone è l’inquinamento atmosferico, alla base anche dei cambiamenti climatici. Da non sottovalutare sono inoltre inquinamento luminoso e sonoro, salute mentale, isolamento sociale e malattie infettive. I nemici del cuore e delle coronarie sono dunque tanti e vanno ben al di là di quelli tradizionali, i cosiddetti fattori di rischio modificabili (colesterolo, diabete, ipertensione, fumo). Almeno il 15% degli infartuati non presenta infatti alcun fattore di rischio noto. È dunque necessario allargare la visuale e far luce sui nuovi pericoli dai quali proteggersi.

«Sebbene negli anni i trattamenti contro i fattori di rischio tradizionali siano diventati sempre più efficaci e abbiano contribuito non poco a ridurre incidenza e conseguenze della cardiopatia ischemica - sottolinea Montone, cardiologo presso la Cardiologia Intensiva del Gemelli - questa resta la principale causa di morte nel mondo. Per questo l’attenzione si sta allargando dai fattori di rischio tradizionali a tutto ciò che ci circonda. Questi fattori di rischio interagiscono in modo imprevedibile, spesso potenziandosi tra loro. Ecco perché è necessario considerarli nella loro totalità».