Distesa su binari, il treno le passa sopra: 69enne miracolosamente illesa

Una donna di 69 anni, distesa sui binari, è rimasta miracolosamente illesa dopo che un treno le è passato sopra a Rimini. E’ successo attorno alle 19 quando il macchinista di un treno regionale, partito da poco in direzione di Ravenna, si è accorto di un qualcosa sul tracciato. Fermato il convoglio con la leva di emergenza, si è così accorto che sotto i vagoni c'era il corpo della donna, steso parallelamente ai binari. Sono scattate immediatamente le operazioni di recupero: i Vigili del Fuoco l’hanno tirata fuori da una distanza di due carrozze dalla testa del treno. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una senza fissa dimora originaria di Bagno di Romagna, nel Cesenate. La 69enne, in stato confusionale, è stata portata in ospedale per i dovuti accertamenti e qualche escoriazione. Dalle prime informazioni pare inoltre che non avesse avuto l’intenzione di togliersi la vita. Sulla vicenda indaga la polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è ripresa alle 20.15.