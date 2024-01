Femminicidio di Giulia Tramontano, la famiglia: "A Impagnatiello la condanna che merita"

«La famiglia di Giulia si augura che la condotta di Impagnatiello sia sanzionata come merita». Lo ha dichiarato l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale di parte civile della famiglia di Giulia Tramontano, all’arrivo in Tribunale per la prima udienza in corte di assise del processo per omicidio della 26enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso 27 maggio a Senago.

In aggiornamento

Confusione in aula, via cronisti e curiosi

Senza nessuna ordinanza della Corte d’assise i carabinieri del servizio magistratura hanno sgomberato l’aula della corte di assise, dove deve iniziare la prima udienza del processo a Alessandro Impagnatiello, facendo uscire giornalisti e curiosi. La piccola aula della Corte di assise era stracolma al punto che le parte processuali e i rispettivi collaboratori non riuscivano a trovare spazio per accomodarsi. Così, su input della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, titolare dell’accusa con la pm Alessia Menegazzo, si è deciso di far uscire cronisti e cittadini.