Incinta a 15 anni in Calabria, lascia la figlia in adozione: l'incredibile favola di Anna e Valentina che si ritrovano dopo 40 anni

Madre e figlia di nuovo insieme dopo oltre quarant'anni. È la storia di Anna e Valentina, che si sono incontrate per la prima volta dieci mesi fa, il 24 marzo scorso, grazie al desiderio di entrambe di conoscersi mai venuto meno e all’iniziativa della seconda, decisa a portare avanti la ricerca delle proprie radici come consente la legge italiana da ormai dieci anni. A rendere nota la loro storia il settimanale Toscana Oggi.

Anna rimane incinta a soli quindici anni, scatenando l’ira e la vergogna del padre. Vive in un paese della Calabria ma la sua bambina nascerà a Firenze dove si trasferisce grazie alla madre e a un’amica infermiera di quest’ultima che vive nel capoluogo toscano dove Anna va a vivere a Casa Speranza, una casa famiglia a Settignano per ragazze madri tuttora esistente.

«Quando ho partorito tutte le decisioni erano già state prese senza il mio parere perché ero minorenne - ricorda oggi Anna -. Mi era stato detto che» la bambina «sarebbe stata data in adozione e poi sarei tornata in Calabria». Salvo poi, una volta maggiorenne, tornare a vivere a Firenze dove si è diplomata al conservatorio e dove ha avuto un’altra figlia, oggi ventenne. Valentina, cresciuta in una bella famiglia adottiva che aveva avuto anche un’altra figlia naturale, aveva 7 anni quando ha scoperto che le sue origini erano diverse.