Con una multivitamina al giorno, due anni di memoria in più

Nuovi dati confermano l’efficacia dei complessi multivitaminici nel rallentare in modo significativo il declino cognitivo e mnemonico negli anziani: uno studio appena concluso del Massachusetts general hospital, ha osservato una sorta di "guadagno" di due anni in più di memoria e capacità di ragionamento e pianificazione negli over 60 che assumevano una pillola multivitaminica al dì, rispetto a chi non la prendeva.

«Con l’invecchiamento, le membrane del cervello che circondano i neuroni e le cellule stesse iniziano a deteriorarsi - ha osservato Chirag Vyas, autore dell’indagine - ma i multivatiminici hanno mostrato di contrastare questo declino, mantenendo più a lungo in chi le usa le capacità cognitive globali, la capacità di attenzione ed in particolare la memoria. Ora si tratta di capire quali sono i micro-nutrienti al loro interno più efficaci in questa direzione».

Nello studio messo a punto da Vyas e pubblicato sul 'American Journal of Clinical Nutrition', 573 adulti dai 60 anni in sù hanno preso per due anni, quotidianamente, un multivitaminico o un placebo. I test mnemonici e cognitivi, condotti regolarmente dai ricercatori, hanno quindi evidenziato il rallentamento nel declino mentale tra chi usava le vitamine. L’ultimo studio si aggiunge a due altre recenti indagini che avevano osservato la stessa efficacia dei multivitaminici. I dati provengono così dall’analisi globale di oltre 5.000 sessantenni e oltre.