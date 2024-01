Donna trovata morta a Trento, nessun atto violenza sul corpo di Maria Antonietta Panico

Maria Antonietta Panico non sarebbe morta a seguito di un atto violento. Si apprende da fonti vicine all’inchiesta e dopo che non sarebbero sul corpo della donna state riscontrate ferite o lesioni riconducibili all’azione di un’aggressione.

In attesa dell’ufficialità dell’autopsia, con il trascorrere delle ore sta dunque prendendo sempre più piede che la donna di 42 anni, madre di una ragazza di 16 anni, rinvenuto due giorni fa dall’ex marito sia deceduta per altre cause e non per omicidio. Il suo corpo è stato trovato in stato di decomposizione. Sono in corso le analisi delle macchie repertare sul letto che in un primo momento potevano essere ritenute di sangue. Disposti anche accertamenti di natura tossicologica.