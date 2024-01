Il solaio viene giù alla festa di matrimonio a Pistoia: il crollo durante i balli VIDEO

Sta girando un video in cui si vede chiaramente il momento in cui avviene il crollo del solaio nei locali dell'ex convento del Giaccherino di Pistoia. E' un momento di festa, si balla e si canta a ritmo di dance. Gioia e divertimento per le nozze di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra avvenute il 13 gennaio.

Poi in un secondo viene giù tutto e la festa si trasforma in dramma. Attimi di paura con decine di persone che si ritrovano giù di alcuni metri. Qualcuno tra i festeggiati stava immortalando quel momento di felicità registrando il video. E ora quelle immagini diventano molto importanti per le indagini.

Da quanto si apprende, infatti, gli sposi nelle ultime ore sono stati sentiti in Procura a Pistoia come persone informate sui fatti e avrebbero consegnato il video agli inquirenti.