Choc in un quartiere popolare a Novara: litiga con la moglie e si dà fuoco

Non sarebbe frutto di un incidente l’episodio accaduto intorno alla mezzanotte in un alloggio del quartiere popolare di S.Agabio a Novara, dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in condizioni molto critiche con l’elicottero al CTO di Torino. Mentre in un primo tempo si era parlato dello scoppio di una bombola del gas, successivamente è emerso che si sarebbe trattato di un gesto volontario. L’uomo si sarebbe dato fuoco dopo una violenta lite con la moglie. Anche la donna e i due figli della coppia hanno riportato ustioni. Sull'episodio indagano le forze dell’ordine. I soccorsi sono stati portati dai vigili del fuoco e dal 118