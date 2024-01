Durante la transizione per cambiare sesso scopre di essere incinta al quinto mese

Un giovane romano, Marco (nome di fantasia), in fase avanzata di transizione di genere, ha scoperto di essere in stato di gravidanza da cinque mesi. Questo caso insolito è stato seguito da un'importante istituzione sanitaria di Roma e dettagliatamente raccontato da Repubblica.

Marco, che non si identificava con il suo corpo femminile, ha intrapreso anni fa un percorso di transizione di genere. Dopo aver ottenuto la diagnosi di disforia di genere, ha iniziato la terapia ormonale, che ha modificato il suo aspetto fisico, portando allo sviluppo di caratteristiche maschili come peli e barba. Il processo ha incluso anche una mastectomia e il riconoscimento legale del suo sesso e nome cambiati. Tuttavia, durante i controlli per l'ultima fase della transizione, l'isterectomia, ha scoperto la sua gravidanza.

Il team medico ora affronta la sfida di gestire la transizione di Marco e la salute sia sua che del feto. Secondo Giulia Senofonte, endocrinologa specializzata in terapie gender affirming, è cruciale sospendere la terapia ormonale durante la gravidanza. Sebbene la terapia ormonale interrompa il ciclo mestruale, non funziona come contraccettivo, quindi il rischio di gravidanza persiste. Ci sono preoccupazioni riguardo agli effetti del testosterone assunto da Marco, specialmente nel primo trimestre, cruciale per lo sviluppo del feto.