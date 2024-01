Folle notte in discoteca, abusano di alcol e droga: due 23enni colpiti da malore. Uno è in coma

Alcol e sostanze stupefacenti. Quella che doveva essere una serata all’insegna del divertimento nella discoteca 'Tunnel' di Milano, si è trasformata presto in un incubo. Due ragazzi di 23 anni sono stati entrambi colpiti da un grave malore intorno alle 2.50 della notte tra venerdì e sabato, a causa dell’abuso di alcolici e probabilmente di un mix di droghe. Uno è finito in coma. Gli operatori medico sanitari sono arrivati sul posto in via Sammartini con due ambulanze e un’automedica, dopo essere stati allertati da alcuni presenti che avevano notato i due ragazzi accasciati fuori dal locale, visibilmente in gravi condizioni.

Preoccupati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Entrambi i giovani sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso. Il ragazzo in condizioni più gravi, già incosciente all’arrivo dell’ambulanza, è stato ricoverano in coma nella struttura ospedaliera. Secondo quanto accertato dai medici e dalle forze dell’ordine, i due giovani si sarebbero sentiti male dopo avere bevuto alcol e assunto droghe per tutta la serata. Quando sono stati soccorsi erano appena usciti dal locale. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri del Comando provinciale di Milano, che hanno tentato di ricostruire la dinamica dell’episodio. Non è ancora chiaro quali droghe e quanto alcol abbiano assunto i ragazzi, ma entrambi si sono sentiti male al punto da avere bisogno di essere trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche. I giovani, di cui uno di nazionalità italiana e l’altro straniero, sarebbero fuori pericolo di vita. Non è chiaro se avessero trascorso la serata insieme o se si siano incontrati a fine serata, quando tutti e due hanno accusato il malore.