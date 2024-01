La frode dell'acquisto e del finto bonifico: attenzione alle "gang" del commercio online

A Orvieto un uomo ha messo in vendita il suo computer su un sito web e ha ricevuto una proposta di acquisto da una donna che si è rivelata essere una truffatrice. La donna ha inviato una ricevuta del bonifico bancario e una mail della sua banca per dimostrare di aver pagato il Pc, ma in realtà non aveva effettuato alcun pagamento e la vittima, fidandosi delle ricevute, ha spedito il computer. Dopo essersi reso conto che i soldi non sarebbero mai arrivati e che probabilmente era stato truffato ha denunciato l’accaduto ai poliziotti di Orvieto (Terni) che hanno identificato la truffatrice, già nota per le sue abilità e conosciuta per altre frodi simili. La donna è stata denunciata.

Vi ricordiamo che chiunque utilizzi la Rete come strumento per comprare e vendere deve porre molta attenzione a frodi e truffe sempre in agguato. Spesso dietro agli annunci ci sono vere e proprie organizzazioni criminali specializzate che agiscono su diverse piattaforme online. In caso di dubbio, fate una segnalazione al @Commissariato di PS Online - Italia. #essercisempre