Scontro frontale a Cagliari, le vittime sono due 19enni

Sono due giovani di 19 anni le vittime dell’incidente di questa mattina, alle 3.30, a Cagliari: Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di Quartu Sant'Elena. Nello scontro tra una Peugeot 207, che procedeva in contromano, e un suv Maserati è rimasto ferito anche un altro amico, ricoverato al Policlinico di Monserrato ma non in gravi condizioni. Ferito anche il conducente 44enne della Maserati: ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari: i medici gli hanno assegnato 30 giorni di prognosi.

Dall’inizio dell’anno nella città metropolitana di Cagliari sono già quattro i morti a causa di incidenti stradali.