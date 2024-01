Ancora spari in strada a Roma, ferito un 24enne

Ancora spari nelle strade della periferia di Roma. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte su via Casilina a Torre Maura, nel quadrante est della città, lo stesso in cui la settimana scorsa è scoppiata la violenta lite all’interno di un bar che ha preceduto l’omicidio del 14enne Alexandru Ivan, freddato nel parcheggio della metro C di Pantano. A rimanere ferito questa volta un cittadino marocchino di 24 anni. L’allarme è scattato intorno alle 3 quando alcuni residenti hanno sentito gli spari e contattato il numero d’emergenza 112. Il giovane, centrato alle gambe, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del ferimento la polizia con la scientifica per i rilievi. Gli investigatori hanno sequestrato tre bossoli. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui si trova anche una sala slot. Dai primi accertamenti a carico del ragazzo non sarebbero emersi precedenti penali. Da una primissima ricostruzione, sembra ci sia stata una lite culminata con i colpi di pistola.

Quello della scorsa notte è il quarto episodio violento in meno di dieci giorni. Dopo l’omicidio di Alex, avvenuto tra venerdì e sabato scorso, lunedì sera è stato ucciso in un agguato a Corviale il 33enne romano Cristiano Molè, con precedenti alle spalle. L’uomo si trovava in macchina sotto casa insieme a un 30enne, rimasto ferito, quando c'è stata una raffica di colpi contro la sua vettura. Inutili per lui i soccorsi. Sangue anche sul litorale a sud di Roma dove martedì pomeriggio un 18enne è stato ferito da uno sparo ad Anzio. Una escalation finita al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolta nei giorni scorsi. Al termine il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha assicurato massima attenzione alle periferie. «Non parlerei di fibrillazione nelle periferie - ha sottolineato Giannini - ma di necessità di massima attenzione su tutto il territorio che c'è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi fatti».