Cadavere di un 40enne trovato in un bosco del Trevigiano, probabile omicidio

Un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato questa mattina morto in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso): si tratta di Dedja Bledar. Lavorava in un locale pubblico di Borso del Grappa ma viveva ad Asolo. Sul luogo del ritrovamento è giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Treviso Barbara Sabattini e il medico legale. Da un primo esame sono molte e profonde le ferite di arma da taglio che gli sono state inferte alla testa e al torace. Alcune di queste appaiono verosimilmente lesioni da difesa. Indagini in corso dei Carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto. L’uomo è stato visto l’ultima volta ieri sera all’interno di un esercizio pubblico in cui lavorava. I familiari non lo vedevano dal pomeriggio di ieri. Allarmati sono andati a cercarlo e questa mattina stavano per denunciarne la scomparsa. Ma proprio un parente che lo stava cercando ha trovato la sua auto in una zona boschiva di via Colli. Il cadavere è stato scoperto a cento metri dall’auto, abbandonata in un sentiero sterrato.