Maignan: "Udinese complice, era come se niente fosse". Salvini: "Cori vergognosi, si intervenga"

«È una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio ma è una lotta che vinceremo": lo scrive il portiere del Milan Mike Maignan all’indomani della partita contro l'Udinese, gara interrotta perché gli sono stati rivolti a più riprese insulti razzisti. Maignan in una lunga riflessione postata sui social, invita il sistema calcio a prendersi le proprie responsabilità, definendo «complici» coloro che non hanno preso le distanze dal gesto - anche i tifosi sugli spalti - o che non adotteranno provvedimenti severi tra cui l’Udinese e le autorità.

«Non è stato attaccato il giocatore» spiega Maignan "ma l’uomo, il padre di famiglia". E ancora: «non sono una vittima» e «grazie del supporto, vi vedo e siamo insieme». «E' un sistema che deve assumersi la responsabilità: gli autori di questi atti perché è facile agire in gruppo, nell’anonimato di una tribuna; gli spettatori che erano sugli spalti che hanno visto tutto, sentito tutto ma hanno deciso di tacere, siete complici; l’Udinese che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse, sei complice; le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, saranno complici anche loro». E' dura la presa di posizione del portiere del Milan Mike Maignan preso di mira da insulti razzisti ieri durante la gara con l’Udinese.