Rovescia materiale incandescente su una pala: muore carbonizzato operaio di 51 anni

Un operaio italiano di 51 anni è morto carbonizzato in un incidente sul lavoro nell’acciaieria Feralpi a Lonato, nel Bresciano. E’ successo intorno alle 5. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta esterna in subappalto, stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, ha rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere domato le fiamme hanno scoperto il corpo del 51enne. Presenti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ats. A quest’ultimi spetterà il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.