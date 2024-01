Tensione in Salernitana-Genoa, Retegui colpito dopo il gol da oggetti lanciati in campo e acquisiti dall'arbitro

Tensione a Salerno prima del fischio d’inizio di Salernitana-Genoa, in corso allo stadio Arechi. All’arrivo dei sostenitori liguri, le due tifoserie hanno rischiato il contatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, un gruppo di tifosi campani ha cercato d’introdursi nel varco occupato dai sostenitori del Genoa. Le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, sono riuscite ad opporsi. Ne è scaturito un lancio di fumogeni e bombe carta, uno dei quali ha colpito un’auto della Polizia di Stato che è stata interessata da un principio d’incendio. Qualche problema si è verificato anche all’arrivo dei tifosi liguri alla stazione e durante il tragitto fatto in bus per arrivare allo stadio Arechi. Problemi anche sul campo. Al gol di Retegui, che ha siglato il pareggio dei liguri, dalle gradinate sono piovuti vari oggetti all’indirizzo dei giocatori rossoblù intenti a festeggiare la segnatura. Retegui e Strootman sono stati colpiti, altri pericolosamente sfiorati: alcuni di questi oggetti contundenti sono stati acquisiti dall’arbitro Orsato.