Autovelox abbattuto, "Fleximan" colpisce ancora. E a Padova compare un murale "celebrativo"

Si è perso il conto, in Veneto, degli autovelox «abbattuti» con il «flex» ad opera del misterioso vendicatore - o forse più di uno - che di notte elimina i malefici apparecchi colpevoli di salassare gli automobilisti a suon di multe per eccesso di velocità.

Secondo l’ultima contabilità, il misterioso «Fleximan» ha colpito stanotte per la quindicesima volta. A venire segato è stato il palo che sorreggeva un impianto piazzato da un paio d’anni lungo la strada provinciale 46 «del Piovego», nel comune padovano di Villa del Conte. E attaccato con un nastro adesivo stavolta è apparso anche un volantino di rivendicazione e di beffa: «Fleximan sta arrivando», scritto in stampatello. Sull'ennesimo vandalismo stanno indagando le Forze dell’ordine e la Polizia locale della federazione dei Comuni del Camposampierese, che aveva promosso l’installazione dell’autovelox.

Gesti che sembrano attirare la simpatia degli automobilisti e di taluni politici, che assecondano la convinzione secondo cui le "macchinette" non servano ad altro che a rimpinguare le casse degli enti locali. Cosa che non è, come ha ricordato Sarah Gaiani, presidente della federazione del Camposampierese: «Parliamo di una strada a elevata incidentalità - ha ricordato - purtroppo testimone anche di numerosi feriti, sulla quale è stato perseguito come obiettivo la sicurezza dei nostri concittadini. Prendiamo fermamente le distanze da qualunque affermazione che riguardi un ipotetico "fare cassa" delle sanzioni irrogate.