Aveva febbre molto alta, bimbo di 7 mesi muore di meningite al Bambino Gesù di Roma

Aveva 7 mesi il bambino figlio di una giovane coppia di Latina che domenica sera è morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una meningite. Come riporta il quotidiano «Latina Oggi», sabato sera la mamma ha portato il piccolo in ospedale con una febbre molto alta e che non accennava ad abbassarsi.

I sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo Pontino, capita la gravità della situazione, hanno subito disposto il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stato ricoverato: ma le sue condizioni non sono mai migliorate, il bambino non ha risposto alle terapie ed è morto domenica a causa di arresto cardiaco. Ora la famiglia sta pensando di chiedere accertamenti medico legali per chiarire le cause della morte