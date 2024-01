Incidente mortale nel Leccese, vittima il 19enne Carlo Ala. Feriti 4 coetanei

Un giovane di 19 anni è morto in un tragico incidente stradale verificatosi intorno alle 23 di ieri in provincia di Lecce, sulla strada provinciale che collega i comuni di Campi Salentina e Novoli. Vittima Carlo Ala, di Campi (Lecce). Viaggiava insieme ad altri quattro coetanei a bordo di una Fiat Brava finita fuori strada e schiantatasi contro un muretto al margine della carreggiata. Feriti gli altri occupanti, tutti i condotti in ambulanza in ospedale. Sul posto oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e i sanitari del 118.