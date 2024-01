Incidente stradale mortale su via Prenestina, alla periferia di Roma. A scontrarsi, all’altezza del civico 33, uno scooter e una bicicletta elettrica. A perdere la vita il conducente della bici che ancora non è stato identificato. L’uomo a bordo del motorino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso