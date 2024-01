Sesso con minorenni nella casa famiglia, operatrice condannata

Un’operatrice sociale di 33 anni residente nella zona di Cassino, è stata condannata a due anni di reclusione per aver fatto sesso con ragazzi minorenni, ospiti della struttura nella quale lavorava. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dal giudice del tribunale di Roma e rientra in un’indagine che ha visto coinvolte diverse strutture nelle quali la donna ha lavorato nel corso degli anni e situate tra le province di Roma e Frosinone. Tre gli episodi contestati e confermati anche in aula dai ragazzi che in cambio di banconote e ricariche accettavano di fare fare sesso con la donna.