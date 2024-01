"Ti levo i figli, ammazzo te e i tuoi genitori", 29enne allontanato dopo 2 anni di violenze

Da circa due anni ha subito offese, minacce e violenze dal marito che in una circostanza ha brandito contro la donna un coltello da cucina. I carabinieri in forza alla stazione di Castelnovo Monti, messi al corrente da uno stretto familiare della vittima, hanno denunciato alla procura di Reggio Emilia un ventinovenne residente a Castelnovo Monti per maltrattamenti in famiglia. La procura ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi frequentati e di non comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

E’ emerso come l’uomo dal gennaio del 2022 sottopose la moglie a ripetute vessazioni fisiche e morali, offendendola e minacciandola in più occasioni con frasi del tipo «Faccio fuori te e i tuoi genitori», «Ti ammazzo», «Ti porto via i bambini», prendendola a calci, schiaffi, pugni e tirandole i capelli. Per paura la donna non ha mai denunciato il marito: a rompere questo silenzio è stato uno stretto familiare della donna che ha confidato ai carabinieri quanto subiva da anni.