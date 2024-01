File di oltre 1 km per l'ultimo saluto a Gigi Riva alla camera ardente

In tanti hanno voluto salutare Gigi Riva, Gigi per tutti i cagliaritani e i sardi che lo avevano accolto come un figlio nella loro terra.

Sino alle 22 di ieri, orario di chiusura della camera ardente sistemata nell'atrio della Unipol Domus, migliaia di persone si sono messe in coda, per oltre un chilometro, per omaggiare non solo il grande campione del Cagliari dello scudetto e della Nazionale, ma anche l'uomo. Molti, infatti, lo hanno conosciuto già quando aveva già terminato la sua carriera sportiva, della quale hanno solo sentito parlare e visto su tv e internet, e hanno apprezzato l'uomo, generoso e schivo, fuori dal campo. In fila, anche da questa mattina alle 7, non solo tifosi ma anche famiglie con bambini e tanti giovani.

Davanti alla Basilica di Bonaria si stanno allestendo due maxi schermi nel sagrato e nella piazza dei Centomila. Anche qui, infatti, è attesa una grande folla per partecipare ai funerali del campione del Cagliari e della Nazionale. Nel frattempo prosegue l'omaggio composto e silenzioso: migliaia di tifosi e di estimatori Riva che da ieri affollano lo spiazzo tra il vecchio e il nuovo stadio.