Paga 50mila euro per avere l'auto di Angelina Jolie: truffato un 40enne

Un uomo, sulla quarantina circa, è stato incredibilmente vittima di una truffa avvenuta sui social. E' accaduto a La Spezia e il malcapitato avrebbe iniziato a chattare con un profilo, nientedimeno che, di Angelina Jolie. Proseguendo nella conversazione, l'uomo ha accettato la proposta della presunta attrice di vendergli la propria auto, ma chiedendo in cambio una cifra di 50mila euro. Il malcapitato ha ricevuto solamente il video dell'imbarco sulla nave dell'auto che però in Italia non è mai arrivata.

"Ovviamente si trattava di una truffa", evidenzia Alessandro De Nanni della polizia Postale.

Pensava di chattare con Angelina Jolie... Come riportato nel dettaglio da "La Nazione", non c'era, dunque, Angelina Jolie dietro a quel profilo Messenger, bensì "dei truffatori del Centro-Africa, che una volta intascati i soldi, sono spariti". E il truffato, "che credeva di avere agganciato la celebre interprete di Lara Croft, non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto alla polizia postale. Con ben poche speranze di riavere i suoi soldi".