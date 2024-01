Sessismo in Accademia: "dispetti, ripicche e molestie". Ufficiale indagato per stalking a 11 militari

Quando i militari sottoposti non assecondavano le sue richieste, il tenente colonnello Giampaolo Cati li vessava con dispetti e ripicche, minacciava continuamente di ostacolare la loro carriera e di compromettere i concorsi cui intendevano partecipare.

Lo contesta la Procura modenese all’ufficiale indagato per stalking a 11 militari dell’Accademia (sette uomini e quattro donne), alcuni dei quali in seguito a queste condotte si sono congedati. Negli atti d’accusa si parla anche di rimproveri continui e senza ragione, modi maleducati, scatti di rabbia, urla, pugni e calci contro porte e arredi, comportamenti che ponevano il personale in uno stato costante di paura. I militari impiegati al centro ippico comandato da Cati venivano contattati anche al di fuori dell’orario di lavoro, anche di sera, spesso per rimproveri senza reali ragioni.

Secondo l’accusa il comandante costringeva il personale a orari superiori agli obblighi, di fatto ad essere a sua disposizione sempre, negava i permessi, anche per visite mediche, non concedeva turni di riposo. L’accusa di violenza privata riguarda la costrizione di un soldato, sotto minaccia di ritorsioni sulla carriera, ad andare al centro in giorni di ferie, obbligandolo a montare a cavallo.