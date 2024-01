Chiara Ferragni: "Felice per il dl del Governo, riempie un vuoto normativo sulle attività di beneficenza"

"Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali": è il commento di Chiara Ferragni al dl sulle iniziative commerciali a sfondo benefico.

"Questo dl - ha aggiunto - consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall’altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un’attività illecita».

Preziosi su Ferragni: "Cosa ha fatto della bambola è affar suo"

«Ferragni ha commissionato una bambola, un numero di pezzi che abbiamo prodotto. Poi quello che ne ha fatto è affar suo. Per quanto riguarda la "Dolci preziosi", è la stessa cosa. Tra l’altro, il marchio è stato già venduto 10 anni fa». Lo ha detto l’imprenditore ed ex patron del Genoa, Enrico Preziosi, oggi in aula a Genova per testimoniare nel processo contro 15 persone, molte delle quali tifosi rossoblu, accusate di pressioni e intimidazioni nei confronti di esponenti della squadra rossoblu. Preziosi, fuori dall’aula, è stato interpellato dai cronisti anche sul caso che coinvolge la influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.