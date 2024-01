I biscotti al posto dei gioielli: così una 90enne ha sventato un tentativo di truffa: arrestato un 50enne

Una novantenne spezzina ha sventato un tentativo di truffa, consegnando biscotti al posto dei gioielli che le erano stati richiesti con un raggiro telefonico. L’anziana, residente nel quartiere di Mazzetta, martedì scorso aveva infatti ricevuto una telefonata in cui le si chiedeva di raccogliere tutti gli oggetti di valore che aveva in casa per consegnarli a un incaricato che li avrebbe usati per garantire una costosa cura per il Covid al figlio, descritto come se fosse in pericolo di vita. Per rendere la situazione più credibile, alla novantenne aveva parlato al telefono anche una persona che, spacciandosi per il malato, le aveva ribadito la richiesta, simulando una voce affannata. Ma l’arzilla signora aveva da subito «annusato» l’inganno: già in passato aveva subito un tentativo di truffa per telefono e così, dopo aver fatto finta di credere alla storia, l’anziana ha deciso di chiedere aiuto al suo vicino, un poliziotto in pensione che, a sua volta, ha avvertito gli ex colleghi. Gli agenti della questura della Spezia sono arrivati nei pressi del luogo dell’appuntamento che la donna aveva dato ai suoi truffatori per osservare l’anziana mentre consegnava a un uomo il sacchetto con i presunti preziosi che, invece, era stato riempito di biscotti. Dopo aver assistito allo scambio, i poliziotti sono intervenuti, arrestando in flagranza l’uomo, un cinquantenne di origine ceca. Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici.