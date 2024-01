In sei su una Smart a Roma, l'auto si schianta contro un albero: due morti e 4 feriti gravi

Si continua a morire sulle strade a Roma. Ieri sera alle 21.30 un gravissimo incidente è costato la vita a due persone che, insieme ad altre quattro, sono andate a sbattere a bordo di un’autovettura Smart Four Four prima contro un albero poi contro una vettura in sosta in via Fosso dell’Osa al Prenestino.

Sul posto gli uomini del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. A perdere la vita un uomo di 46 anni e un ragazzo di 20. Gli altri quattro, sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica.