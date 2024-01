Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, perquisizioni dalla Lombardia alla Sicilia

Una maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro : la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. E’ l’operazione denominata « Fast & Clean », coordinata dalla Procura di Ancona, in cui sono stati disposti sequestri per 350 milioni di euro. In continuità con un’operazione della Tenenza di Senigallia nell’Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30 perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova, Ragusa , nei confronti di 85 indagati per frode fiscale. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi: migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all’estero.

La fenomenologia illecita rientrerebbe nella cosiddetta "underground bank", il sistema di banca occulta al servizio dell’economia illegale che, grazie a una struttura organizzata e complessa, è in grado di trasferire e riciclare miliardi e utilizzare provviste di contante non tracciato, per restituire all’impresa destinataria delle fatture false, di parte degli importi dalla stessa bonificati. Le imprese fantasma erano per la maggior parte localizzate in Lombardia: esistevano solo sulla carta ma non avevano strutture per risorse umane e materiali, domiciliate in luoghi improbabili se non in indirizzi inesistenti.

Nel giro di due anni (2022 e 2023) avrebbero emesso fatture false per 1,7 miliardi di euro. In attuazione dei provvedimenti del gip di Ancona, le Fiamme Gialle doriche hanno eseguito un sequestro preventivo per 350 milioni di euro su conti correnti bancari, auto di pregio, contanti, beni di pregio e unità immobiliari. Eseguiti 34 decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura di Ancona a carico di altrettante imprese responsabili dell’evasione per l’importo di almeno 22 milioni di euro di Iva.