Otto anni senza Giulio Regeni. La sorella: "Una vita rubata"

Ora è tempo che tutti i nodi vengano al pettine, che la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni faccia il suo corso. La richiesta della sua famiglia è sempre stata la stessa: sapere cosa è veramente successo in Egitto quel 25 gennaio del 2016 e poi pretenderne giustizia. Oggi sono 8 anni senza Giulio: «una vita rubata», ha scritto la sorella Irene questa mattina su X. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa al Cairo è l'immagine di un pettine che scioglie i nodi a rafforzare la battaglia del popolo giallo, il popolo di Giulio. Il primo nodo si scioglierà con l’avvio del processo: la prima udienza del procedimento penale a carico dei quattro 007 egiziani ritenuti responsabili del sequestro, della tortura e della morte di Giulio è fissata per il 20 febbraio davanti alla Corte d’Assise di Roma. Un processo atteso dalla famiglia e che si apre a distanza di otto anni da quel giorno di gennaio, quando alle 19.41 il giovane ricercatore inviò il suo ultimo messaggio. Poi il vuoto. Fino al 3 febbraio, quando il suo cadavere, torturato, fu ritrovato lungo l’autostrada che collega Alessandria a Il Cairo. «Otto anni senza mio fratello - ha scritto Irene Regeni su X - una vita rubata. La tua, la mia, le nostre». Un messaggio condiviso in inglese, accompagnato da una foto di lei con la corona d’alloro in testa, abbracciata al fratello.