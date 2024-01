Si distrae camminando e cade in una grata facendo un volo di 4 metri: 50enne finisce in ospedale

Incidente drammatico questa sera lungo via delle Ande, a Milano, dove una donna di 50 anni è precipitata in una grata aperta mentre camminava nella zona di Lampugnano . L'incidente è avvenuto durante i lavori in corso presso una centrale termica, dove operai stavano svolgendo le proprie attività. La vittima è caduta da un'altezza di quasi quattro metri, riportando un grave trauma cranico e addominale.

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 25 gennaio, e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. La donna è stata trasportata d'urgenza in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano, dove è attualmente sotto cure mediche. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.

Nel corso delle operazioni di soccorso, è emerso che la 50enne sarebbe stata vittima di un momento di distrazione, non accorgendosi della presenza della grata aperta, opportunamente segnalata con un cartello. Sotto la superficie stradale, gli operai stavano lavorando su una centrale termica, e la donna è improvvisamente caduta in mezzo a loro, colpendo in particolare un operaio di 39 anni che ha riportato lesioni ma ha rifiutato le cure mediche.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per riportare in superficie la donna, mentre il personale sanitario del 118 le ha prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale. Le ferite riportate, sebbene serie al cranio e all'addome, non sembrano mettere a repentaglio la vita della vittima. La polizia locale ha effettuato tutti gli accertamenti del caso per comprendere le dinamiche dell'incidente.