Compiono un furto e una rapina in mezz'ora usando una Jaguar: coppia arrestata

In mezz'ora aveva messo a segno un furto e una rapina ma sono poi finiti in manette. La Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio ha arrestato una donna e un uomo conviventi a Legnano, che lo scorso 11 dicembre, nell’arco di mezz'ora, avevano rubato merce per circa 1.400 euro dai negozi Acqua e Sapone e «Unieuro» di Gallarate (Varese), utilizzando una vistosa Jaguar. Nel secondo caso il furto si era trasformato in rapina perché la donna, sorpresa da un commesso, era fuggita dopo averlo spinto e minacciato di morte.

I poliziotti sono risaliti all’identità dei due che, tra l’altro, per mettere a segno i colpi non sono mai passati inosservati vista la macchina su cui si muovevano. Arrestata su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio, non appena messo a segno il furto e la rapina la coppia ha raggiunto poi i pusher che spacciano nei boschi della provincia di Varese cedendo la refurtiva in cambio di cocaina. Poche settimane fa la donna era già stata denunciata per un furto messo a segno in un negozio di elettrodomestici sempre a Gallarate insieme al figlio.