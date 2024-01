Per me "è la fine di un incubo": lo ha detto Beniamino Zuncheddu, dopo la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma che lo ha assolto questa sera nel corso del processo di revisione per la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991. Alla fine dell’udienza la decisione è stata salutata dagli applausi dei presenti. Zuncheddu, 59 anni, è stato assolto con la formula «per non aver commesso il fatto».